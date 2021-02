Cagliari, iniziate le vaccinazioni nella Casa di Accoglienza di Terramaini

Ha preso il via venerdì 19 febbraio e proseguirà giovedì 25 febbraio 2021 la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 presso la Casa di Accoglienza “Vittorio Emanuele II” di Terramaini.

Nella prima giornata del 19 febbraio sono stati vaccinati trenta ospiti e cinquanta operatori, mentre giovedì 25 febbraio si procederà alla vaccinazione di ulteriori settanta persona, tra ospiti e operatori in servizio.

Prima dell’arrivo del vaccino, nel periodo di emergenza, all’interno della struttura sono state, comunque, adottate tutte le precauzioni in ottemperanza ai DPCM diramati per la prevenzione del contagio, a garanzia della salute degli ospiti e degli operatori. A confermare l’attenzione prestata per evitare i contagi e l’efficacia delle misure adottate sono stati i tamponi che, effettuati in due sedute a distanza di alcuni mesi, hanno dato sempre esito negativo.

Per garantire i contatti, in modalità online, tra gli ospiti e i loro familiari, sono stati utilizzati i tablet in possesso degli operatori della struttura attraverso i quali sono state effettuate le video chiamate.