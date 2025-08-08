Cagliari, individuate le prime risorse per la riqualificazione della Scuola Civica: stanziati 150.000 euro per l’insonorizzazione dello stabile.

“Grazie all’azione concreta e determinata dell’opposizione in Consiglio comunale, sono state finalmente individuate le prime risorse – pari a 150.000 euro – per avviare la riqualificazione dello stabile che ospita la Scuola Civica di Cagliari”.

Un risultato importante, che nasce da un emendamento presentato in aula e approvato dal Consiglio comunale, con il quale si è dato seguito a un impegno politico chiaro: rispondere a un’esigenza sentita da chi frequenta la Scuola Civica e dai tanti residenti che abitano nell’area circostante.

L’obiettivo è l’insonorizzazione dell’edificio, un intervento fondamentale per garantire condizioni adeguate alla didattica e alla pratica musicale, ma anche per tutelare il diritto alla quiete e alla vivibilità del quartiere.

“Questo primo stanziamento rappresenta un passo concreto verso la valorizzazione di una delle istituzioni culturali più importanti della città, e dimostra che, quando c’è volontà politica e capacità di ascolto, anche l’opposizione può incidere positivamente sulle scelte dell’amministrazione” spiega Roberto Mura Alleanza Sardegna.

“Lavoreremo affinché questo impegno venga mantenuto fino in fondo e affinché le risorse stanziate si traducano in un intervento reale e tempestivo”.