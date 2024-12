Potrebbe costare molto caro ad un uomo di 52 anni l’incidente avvenuto la notte scorsa sul Lungo Saline, all’altezza della rotatoria che conduce al Viale Poetto. Il 52enne, residente nella provincia del Sud Sardegna, ha perso il controllo della propria auto finendo contro una palma. Il conducente è rimasto ferito e incastrato tra le lamiere del veicolo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco – che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo deformato – e un’ambulanza del 118 per le prime cure e il successivo trasporto in ospedale.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, vi sono sospetti che l’uomo potesse trovarsi in condizioni psicofisiche alterate al momento del sinistro. Gli accertamenti sull’eventuale assunzione di alcol e droghe, richiesti in ospedale, non sono stati eseguiti poiché il conducente si è rifiutato di sottoporsi ai test.

A norma del Codice della Strada, l’uomo sarà deferito all’Autorità Giudiziaria e rischia una multa fino a 6000 euro e la revoca della patente.