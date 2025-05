Rocambolesco incidente stradale a fine mattinata a Su Planu, fra via Peretti e via Piero della Francesca, a poca distanza dalla sede della asl e del centro commerciale. Per cause da accertare un’auto, come potete vedere dalla foto e dal video, si è ribaltata su un fianco, non si sa ancora se autonomamente o dopo la collisione con altre vetture.

Il traffico è completamente bloccato, sul posto vigili del fuoco e polizia municipale. Ancora non si sa se ci sono feriti. Notizia in aggiornamento