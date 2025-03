Il giorno tanto atteso è arrivato: il mercato provvisorio di Piazza Nazzari ha aperto ufficialmente i battenti. Questa nuova struttura sostituisce temporaneamente il mercato di San Benedetto, attualmente interessato da lavori di riqualificazione che, come ha sottolineato il sindaco Massimo Zedda, dureranno circa due anni. L’attesa era palpabile già dalle prime ore del mattino: un mare di persone si è radunato fuori dai cancelli, e alle 9:30, orario ufficiale di apertura, centinaia di clienti hanno letteralmente preso d’assalto i nuovi banchi. Dopo 16 giorni di chiusura, il mercato riparte: “Tempistiche rispettate”, ha dichiarato con soddisfazione Carlo Serra, assessore alle Attività produttive. Per quanto riguarda viabilità e parcheggi, due delle questioni che avevano sollevato maggiori perplessità, tutto sembra essere stato attentamente pianificato. Sono stati aumentati gli stalli nel parcheggio di via Sant’Alenixedda e il servizio del CTM ha subito variazioni per migliorare il collegamento con la zona. L’auspicio di tutti è che, nonostante il breve stop, il mercato possa tornare rapidamente a pieno regime, mantenendo vivo il suo ruolo centrale nella vita della città.