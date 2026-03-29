Cagliari, in via Roma il gabinetto a cielo aperto è tra le auto in sosta: “Tra il numero 68 ed il 70, in particolare, c’è un aumento di episodi causati dal fatto che alcune persone utilizzano gli spazi tra le auto come luogo per espletare bisogni fisiologici”.

Una grave situazione di degrado segnalata da M.L., “questo non solo crea un ambiente insalubre, ma compromette anche l’immagine della nostra

città, che merita di essere accogliente e decorosa, sia per i turisti ma sopratutto per i residenti”.

Tanti escrementi che chiaramente non sono di qualche quattro zampe di passaggio, e non solo in via Roma accade il fenomeno: in piazza del Carmine, sempre tra le auto in sosta, e nei parchi delle Rimembranze e Martiri delle Foibe sopra, addirittura, le panchine.

“Bisogna smuovere le acque per far sì che le istituzioni prendano

i necessari provvedimenti”.