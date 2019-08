Cagliari, in porta arriva il gigante Olsen messo in panchina da Ranieri: con lui il bomber Simeone. Doppio colpo del Cagliari: arriva il bomber Simeone della Fiorentina e il portiere svedese Olsen, fatale a Ventura con la Nazionale ma poi messo in panchina nella Roma dopo alcune uscite a vuoto. La conferma dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio: “E’ fatta dunque per il trasferimento del portiere dalla Roma al club rossoblù con la formula del prestito secco. Domani lo svedese sarà in Sardegna per le firme. Nella stessa giornata, in mattinata, è atteso anche Simeone in città per un Cagliari che continua a piazzare colpi anche in questi ultimi giorni di sessione estiva, dalla porta all’attacco”.