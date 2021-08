Cagliari, in casa quasi 2 kg di marijuana: coppia in arresto

Ieri sera a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno concluso le loro indagini nei confronti di una coppia di sospettati di spaccio di stupefacenti, con una perquisizione che ha dato gli esiti sperati. L’attività di polizia giudiziaria è stata compiuta nei confronti di un 54enne residente in pieno centro a Cagliari e di una cinquantenne residente in provincia di Milano ma di fatto domiciliata nello stesso appartamento dell’uomo. La perquisizione ha consentito di rinvenire 1715 grammi di marijuana, contenuta in due confezioni di plastica per sottovuoto, nonché 2,6 grammi di hashish. Il materiale era già pronto per essere spacciato o per essere ulteriormente frazionato in confezioni minori, è stato sottoposto a sequestro probatorio penale. I due fermati sono stati assoggettati agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo previsto per la mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari.