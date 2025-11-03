Cagliari, in campo il presidente del Consiglio comunale: “Sempre dissenso alle manifestazioni che inneggiano al fascismo”. Marco Benucci interviene sulla polemica, dice no alla violenza ma di fatto giustifica la manifestazione antifascista di sabato a Cagliari: “In qualità di Presidente del Consiglio comunale di Cagliari, desidero innanzitutto ricordare che l’antifascismo rappresenta uno dei valori fondanti della nostra Repubblica. È inciso nella Costituzione e costituisce la base stessa del nostro vivere democratico. Non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare i crimini contro l’umanità commessi dal nazifascismo, la guerra, le persecuzioni, le deportazioni e le violenze che quel regime ha inflitto al nostro Paese e all’Europa.

Proprio per questo, ogni qualvolta in una città come Cagliari si affacciano movimenti o gruppi che si richiamano, anche solo simbolicamente, a quella tragica ideologia, è dovere civile e morale della comunità democratica manifestare il proprio dissenso.

Detto questo, è doveroso ribadire con chiarezza che ogni forma di violenza va condannata senza esitazione. I comportamenti di chi, con atteggiamenti irresponsabili, mette a rischio la sicurezza degli altri, non possono trovare alcuna giustificazione e sono incompatibili con i valori di una società democratica.

Anche per questa contrarietà riteniamo impensabile che la nostra società resti in silenzio di fronte a manifestazioni che inneggiano all’odio, razzismo, all’esclusione nel solco della tradizione del neofascismo.

Cagliari è e deve rimanere una città aperta, europea, solidale, fondata sul rispetto reciproco e sulla memoria storica.