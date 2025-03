Cagliari, in bilico il futuro di via San Paolo: un nuovo mega polo sportivo o la nuova sede del mercato Cuore? Il Comune di Cagliari a un bivio: nella grande area alle porte della città c’è un grande progetto che prevede cambi da calcio, tennis e basket che diventerebbe la più grande area sportiva del capoluogo. Ma il mercatino deve traslocare da Sant’Elia dove verrà costruito il nuovo palazzetto. E cerca una sede, con le forze politiche divise su un a scelta strategica per il futuro della città. Lì, dove un tempo c’era lo storico campo del Cras e altri campi da calcio, dove spesso è stato ospitato anche il circo, c’è un’area enorme per dare spazio a un polo sportivo.

Mentre il mercatino lavora pochi giornio al mese. “A mio parere dobbiamo puntare all’approvazione dei nuovi campi sportivi- spiega il consigliere comunale Marcello Corrias- che permetterebbero agli sportivi di avere finalmente una grande area attrezzata per le loro attività, e questo vale anche per le associazioni. Inoltre il Comune potrebbe trarne vantaggio con il pagamento degli affitti, che significherebbe di rimbalzo dare più servizi ai cittadini”. Il nodo politico sarà sciolto nelle prossime settimane, in trepidazione anche i tanti espositori del mercato Cuore che chiedono certezze. In via San Paolo poi ci sarà anche il grande parco urbano proposto dalla Sgaravatti.