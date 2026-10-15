Nuovi interventi per il verde pubblico e la riqualificazione di Sant’Elia. La giunta comunale ha aggiornato gli indirizzi per il completamento del Parco degli Anelli e approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del Parco Jovanotti, con un investimento previsto di 400mila euro.

Per il Parco degli Anelli, il provvedimento riguarda la variante al progetto esecutivo del secondo e terzo lotto e la progettazione di un quarto lotto di completamento. Per quest’ultimo, l’amministrazione valuterà la possibilità di reperire ulteriori 6 milioni di euro attraverso la programmazione del bilancio 2027-2029.

Tra gli interventi in programma figurano la recinzione dell’intera area, la revisione degli spazi destinati alla sosta e la sistemazione dell’arena per gli spettacoli all’aperto. L’obiettivo è completare la struttura e rafforzarne l’integrazione con il più ampio progetto di riqualificazione del quartiere, migliorando la sicurezza, la qualità paesaggistica e ambientale e la fruibilità degli spazi da parte dei residenti.

Sul fronte del Parco Jovanotti, l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica segna un nuovo passaggio verso la riqualificazione e il completamento funzionale dell’area. L’intervento, per il quale è previsto un investimento di 400mila euro, punta a migliorare le condizioni di utilizzo dello spazio pubblico e a valorizzare un’altra area verde del quartiere.