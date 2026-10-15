Settecentomila euro per la riqualificazione del campo sportivo comunale di via Figari. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione e l’adeguamento dell’impianto calcistico, con un finanziamento composto da 400mila euro di risorse comunali e 300mila euro stanziati dalla Regione. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo manto in erba artificiale e l’adeguamento dell’area di gioco, con l’obiettivo di rendere la struttura idonea a ospitare le gare ufficiali del campionato di Seconda Categoria e del campionato regionale Juniores Under 18. I lavori consentiranno di migliorare le condizioni del terreno di gioco e di adeguare l’impianto agli standard richiesti per lo svolgimento delle competizioni, ampliandone le possibilità di utilizzo da parte delle società calcistiche e dei giovani atleti.