Cagliari – Impresa straordinaria per Gabriele Catta che completa 21 Ironman in 21 giorni: per lui lacrime e applausi.

Tanta commozione per il giovane Gabriele Catta, atleta, studente universitario di 23 anni che ha portato a termine una delle sfide più estreme mai tentate: 21 Ironman in 21 giorni consecutivi.

Un’impresa al limite che, giorno dopo giorno, supportato da un team affiatato composto da medici, nutrizionisti, preparatori atletici e dalla compagna Alessia, che ha condiviso ogni passo del progetto, ha completato con successo.

Ogni giorno ha compiuto 3,8 km di nuoto, 180 km in bicicletta, 42,2 km di corsa.

Al termine delle tre settimane, conclusa al Poetto di Cagliari, all’altezza dello stabilimento D’Aquila, ecco i dati completi: 79,8 km a nuoto, 3.780 km in bicicletta e 886,2 km di corsa. Numeri importanti, impossibili per tanti, ma non per Gabriele che si mette a disposizione per ABOS – Associazione Bambino in Ospedale Sardegna, al fianco dei piccoli pazienti nei reparti pediatrici e ADMISS, associazione impegnata nell’assistenza a famiglie e persone con disabilità o in condizioni di disagio.

La raccolta fondi per ABOS e ADMISS è sempre attiva, tutti i dati sono riportati nelle pagine del campione.

Instagram: @gabriele_catta_01

Facebook: Gabriele Catta – pagina ufficiale