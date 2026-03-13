Cagliari, imparare a effettuare un massaggio cardiaco quando il cuore si ferma: sabato in piazza Garibaldi, una giornata dedicata alla prevenzione. Scoprire quanto è importante intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco è fondamentale, pochi minuti possono cambiare il percorso della vita.

Dalle 10 alle ore 18, i ragazzi della rotaract Cagliari est, con il patrocinio del Comune, hanno organizzato un evento dedicato a tutti: “Più persone sanno cosa fare in un’emergenza, più vite possiamo salvare”.

Si potrà assistere a dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare (RCP), imparare semplici gesti che possono davvero salvare una vita. “Ti aspettiamo per una giornata dedicata alla sensibilizzazione sul massaggio cardiaco”, è possibile anche prenotare scegliendo l’orario.