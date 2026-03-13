Cagliari, con il bel tempo ricominciano gli incendi: vasto rogo nella zona dello stagno Simbirizzi, ieri notte fiamme alte e denso fumo hanno avvolto il territorio. Ignote le cause, non si esclude che dietro all’incendio ci sia la mano dell’uomo. A segnalare l’accaduto è stato un automobilista di passaggio che ha allertato le squadre dei vigili del fuoco.

Si teme che questo possa essere solo il primo di una lunga serie, nel territorio anche la scorsa stagione, soprattutto la notte, cumuli di immondizia sono stati dati più volte alle fiamme.