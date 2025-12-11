di Marcello Roberto Marchi
Siamo in pieno Centro Storico, esattamente in Via Pola, a pochi metri dal Corso, in un Condominio di recente
costruzione, che non si cura nemmeno di mettere un cancello all’ingresso del cortile.L’intenzione forse era quella
di mettere dei fiori in bella vista, ma quell’aiuola è da molti mesi diventata il giaciglio di qualche sventurato, che
dorme all’addiaccio e contemporaneamente è anche una discarica fatiscente di buste piene di ogni rifiuto. E così
viene lasciato questo luogo, a due passi da Via Nazario Sauro, la strada parallela a Via Pola, dove stanno gli Uffici
dei Servizi Sociali che non hanno fatto finora nulla per eliminare un simile stato di degrado fisico e morale. Certamente non
lo risolverà nemmeno l’attuazione della recente Delibera del Consiglio Comunale approvata dal Sindaco, dalla sua Giunta e dalla
maggioranza che hanno deciso di abolire il mendicare e l’accattonaggio. E il Codice Penale che ne dice ?