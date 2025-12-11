di Marcello Roberto Marchi

Siamo in pieno Centro Storico, esattamente in Via Pola, a pochi metri dal Corso, in un Condominio di recente

costruzione, che non si cura nemmeno di mettere un cancello all’ingresso del cortile.L’intenzione forse era quella

di mettere dei fiori in bella vista, ma quell’aiuola è da molti mesi diventata il giaciglio di qualche sventurato, che

dorme all’addiaccio e contemporaneamente è anche una discarica fatiscente di buste piene di ogni rifiuto. E così

viene lasciato questo luogo, a due passi da Via Nazario Sauro, la strada parallela a Via Pola, dove stanno gli Uffici

dei Servizi Sociali che non hanno fatto finora nulla per eliminare un simile stato di degrado fisico e morale. Certamente non

lo risolverà nemmeno l’attuazione della recente Delibera del Consiglio Comunale approvata dal Sindaco, dalla sua Giunta e dalla