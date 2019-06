Cagliari, il truffatore ‘milanista’ beffa la pizzeria: “Chiede soldi per i baby calciatori Johannes, poi li ruba”

Una truffa confezionata “con i fiocchi”, approfittando della confusione di un venerdì sera di fine maggio dove, in quasi tutte le pizzerie di Cagliari, si sfornano decine e decine di pizze. Ma stavolta, il truffatore, ha giocato sul buon cuore di due lavoratori, Alessio Congia, pizzaiolo di “Troll”, e della sua compagna e titolare dell’attività, Anastasiia Sadova. Prima di entrare in azione, ha tastato il terreno a distanza: “Il 30 maggio ha chiamato al numero di telefono della pizzeria, si è presentato come Gianluca e mi ha chiesto se volevo sponsorizzare la squadra di calcio di bambini della Johannes”, spiega la Sadova, autrice della denuncia ai carabinieri. “Mi ha detto che avrebbe inviato un suo delegato dopo qualche ora”. E, dopo qualche ora, verso le 20:30, davanti al bancone della pizzeria è arrivato “un ragazzo alto un metro e settantacinque con addosso una tuta Adidas con lo scudetto del Milan. Aveva la stessa identica voce di chi aveva telefonato” nel pomeriggio, “e ha spiegato a me e mio marito che potevamo sponsorizzare la squadra con centoventi euro”. Praticamente, il logo della pizzeria sarebbe dovuto finire su ogni maglietta indossata dai baby calciatori.

La coppia di commercianti si è fidata, “gli abbiamo dato cento euro e lui, approfittando della confusione, è uscito dalla pizzeria dicendoci che doveva andare a prendere il blocchetto delle ricevute”. Ma, invece, “non è più tornato”.Alessio Congiu e Anastasiia Sadova hanno provato “a chiamarlo al telefono, ma non ci ha più risposto, e non si è più fatto vivo per consegnarci la ricevuta”. Insomma, una beffa con tutti i crismi: “Siamo arrabbiati sia perchè ci ha fregato cento euro e sia perchè ha utilizzato la ‘scusa’ dei bambini che, senza il nostro aiuto, non avrebbero più potuto giocare a calcio”. Ma il truffatore potrebbe avere le ore contate: “Le mie telecamere di sicurezza lo hanno ripreso, molto bene, in volto. I filmati sono già tra le mani dei carabinieri”, spiega Congiu, “spero che riescano a rintracciarlo”.