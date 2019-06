Rissa al matrimonio: battuta del fratello del marito sul vestito della sposa, parenti all’ospedale. Alla cena in agriturismo nel Milanese il fratello dello sposo fa una battuta che offende la sua nuova cognata. Lo sposo e la moglie del cognato si mettono in mezzo e fra i quattro piovono schiaffoni e spinte. Il bilancio è triste: lui, il fratello, al pronto soccorso insieme alla moglie con contusioni e ferite varie. E lì, a Robecco sul Naviglio, va in scena un matrimonio all’insegna della comicità involontaria. Un apprezzamento non gradito, o forse una critica velata a l vestito della sposa, scatena la bagarre. Come riporta il Corriere della Sera, il finale è stato western.