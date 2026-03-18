Cagliari si prepara a ospitare un evento di respiro internazionale. Dal 27 aprile al 3 maggio andrà in scena il torneo ATP 175 “Sardegna Open”, appuntamento di grande prestigio che riporterà il grande tennis in città. A darne notizia è stato il sindaco Massimo Zedda, attraverso i suoi canali social, sottolineando l’importanza dell’iniziativa non solo sul piano sportivo, ma anche per lo sviluppo urbano e sociale.

Il cuore della manifestazione sarà il rinnovato impianto comunale del Tennis Club di Monte Urpinu, oggetto di un importante intervento di riqualificazione e ammodernamento. In particolare, il campo centrale è stato adeguato agli standard richiesti per competizioni nazionali e internazionali, con migliorie pensate anche per facilitare le riprese televisive.

Ma il progetto va ben oltre l’evento sportivo. Gli interventi hanno incluso la realizzazione di un parcheggio interrato a uso pubblico, il rifacimento di altri campi da gioco — che resteranno a disposizione dei cittadini — e la costruzione di una piscina terapeutica, con l’obiettivo di favorire inclusione e benessere.

I lavori sono stati finanziati con un investimento complessivo di 4,8 milioni di euro, provenienti dai fondi del PNRR destinati allo sport e all’inclusione sociale. Determinante è stata anche la partecipazione al bando nazionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel.

Nel suo messaggio, Zedda ha evidenziato come il “Sardegna Open” rappresenti un’opportunità strategica per la città: non solo una vetrina internazionale capace di attrarre appassionati e turisti, ma anche un’occasione per lasciare in eredità infrastrutture moderne e accessibili alla comunità.

Con questo evento, Cagliari punta dunque a consolidare il proprio ruolo nel panorama sportivo internazionale, investendo al contempo su inclusione, qualità urbana e partecipazione cittadina.