Cagliari, il ristorante Kasteddu “riconquista” i tavolini: il Tar congela lo stop di 18 mesi imposto dal Comune. Grazie al ricorso al Tar presentato dall’avvocato Simone Berillo, i ristoratori vincono almeno temporanemante la guerra contro la burocrazia nel cuore della Marina a Cagliari;: ecco cosa è successo. Sono bastate infatti solo 24 ore dopo il ricorso per ottenere la sospensione del provvedimento. “Il 4 agosto ho impugnato per la società Ginevra srl la determinazione comunale di decadenza del suolo pubblico davanti al Tar Sardegna- spiega l’avvocato cagliaritano Simone Berillo- e successivamente, in data 5 agosto, il Tar ha sospeso in via cautelare, con decreto presidenziale, l’efficacia della determinazione che è stata impugnata. E ha rinviato la trattazione collegiale del ricorso al mese di settembre”. Agosto è salvo dunque, la trattoria cagliaritana della Marina potrà di nuovo ospitare nel tavolini all’aperto cagliaritani e turisti.