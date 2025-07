Il grande parco urbano storico di Cagliari nasce dal lavoro della scorsa consiliatura. “L’Accordo di Programma per la riqualificazione dell’area verde tra viale Sant’Ignazio, via Don Bosco e viale Merello è un passo avanti importante per la città, ma è giusto ricordare che questo progetto nasce dal lavoro avviato durante la scorsa Consiliatura. Infatti, l’intesa nasce grazie a un finanziamento straordinario di 2,2 milioni di euro stanziato dalla Regione Sardegna con la Legge regionale 17/2023. Fu la precedente Amministrazione comunale, in stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e con la Regione Sardegna, a costruire le basi per questa visione: una grande area verde pubblica, nel cuore della città, che mette in connessione spazi universitari, archeologici e ambientali, da troppi anni abbandonati o interclusi. Un progetto strategico, pensato per valorizzare il patrimonio esistente, migliorare la vivibilità del centro storico e restituire ai cittadini un polmone verde con spazi per la cultura, il relax e la socialità. Oggi si firma l’accordo, ma non dimentichiamo che l’idea, la pianificazione e i finanziamenti regionali derivano da un percorso costruito con visione e concretezza, grazie al lavoro di squadra tra istituzioni. Ci auguriamo che chi governa oggi prosegua questo cammino con lo stesso spirito: ascolto, coinvolgimento e attenzione al bene comune”, conclude.