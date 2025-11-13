Protestano i tanti viaggiatori che usufruiscono del servizio pubblico, “direzione via Gallura il nuovo tracciato esclude molte vie”.

“Una modifica definitiva del percorso annunciata sul sito ufficiale e su Busfinder, molti cittadini stanno già manifestando l’intenzione di revocare l’abbonamento CTM se non verrà ripristinato il percorso originale, perché un servizio pubblico deve rispondere alle reali esigenze dell’utenza e non ridurre l’accessibilità a intere zone del quartiere” spiegano i viaggiatori.

“Chiediamo quindi al CTM e alle istituzioni competenti di rivedere questa decisione e restituire alla comunità la linea 13 nel suo tracciato storico, che per anni ha garantito un collegamento comodo e diretto tra le diverse aree della città. La voce dei cittadini merita di essere ascoltata”.