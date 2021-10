Cagliari, il ladro seriale delle carte di credito del Poetto colpisce ancora: denunciato.

Ieri pomeriggio, a Cagliari, i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo, al termine di un’attività investigativa scaturita dalla denuncia di furto di una borsa contenente una carta di debito formalizzata il 31 luglio da una sessantanovenne pensionata, hanno denunciato per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento un trentanovenne di Villacidro, protagonista di diversi episodi analoghi nel recente periodo. L’uomo è stato riconosciuto dai militari che lo conoscono benissimo a seguito di tutta una serie di vicende per le quali è venuto in contatto con loro, dall’esame del sistema di videosorveglianza installato presso l’istituto di credito BNL, filiale di Selargius, in via Peretti. Il denunciato è stato ripreso mentre era intento ad effettuare un prelievo utilizzando una carta di debito asportata poco prima presso i parcheggi di Marina Piccola, in danno della denunciante. E ormai evidente che in periodo estivo il denunciato ha battuto i parcheggi e le spiagge del Poetto e dei dintorni, impegnato in una sistematica attività predatoria nei confronti delle borse delle malcapitate vittime.