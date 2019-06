Cagliari, il gabbiano resta incastrato nel tetto in piazza Yenne: lo salvano i Vigili del fuoco. Sono intervenuti verso le 13:30 circa con la squadra del distaccamento porto (4A) più l’ausilio di una autoscala dalla sede centrale per recuperare un gabbiano incastrato nel tetto, nella vicina piazza Yenne, l’intervento è avvenuto con successo mettendo in salvo il volatile.