“Io lo so,che tu sei forte! Dai amore mio,forza!!🦁❤️ ti stiamo tutti aspettando”, tanti cuoricini sulle bacheche per lei. Forza Melissa, Barrali e Senorbì col fiato sospeso: Sara Cocco è un angelo, ora si tifa per la ragazza da salvare. Il bilancio del terribile incidente della 128 di ieri: dopo la morte della povera Sara Cocco di Senorbì avvenuta il giorno del suo compleanno, tutti a pregare per la salvezza di Melissa Cangiolu, 19 anni, di Barrali, ricoverata in codice rosso dopo il drammatico scontro frontale.

Una ragazza d’oro che è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico, e che viaggiava insieme all’amica. Sebastiano Porru e Nicola Cocco invece, rispettivamente il fidanzato e il fratello della ragazza deceduta, stanno bene e sono sconvolti dal dolore, per questo non sono andati a farsi medicare e hanno scelto di rimanere a lungo sul luogo dell’incidente, in stato di choc, una scena di grandissima disperazione per chi era presente.

Ci sono invece altri due feriti, che viaggiavano sulla Fiat Punto che si è scontrata con la Bmw: si tratta di Alessia Mulargia e del suo compagno Matteo Mascia, le loro condizioni per fortuna non destano preoccupazione, non sono gravi. La ragazza morta, Sara Cocco, 21 anni di Senorbì, lavorava da poco tempo nell’officina meccanica dei genitori. Tutta la Trexenta è in lutto.