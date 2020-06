Cagliari, il dono della Polizia Municipale: 12 mila guanti al Pronto soccorso del Santissima Trinità

Più di 12 mila guanti sono stati donati dal Circolo della Polizia Municipale di Cagliari al personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari, impegnato da mesi nella lotta quotidiana al Sars-Cov2.

La consegna è stata effettuata da agenti in borghese nel piazzale del Pronto Soccorso di Is Mirrionis, avamposto d’attacco al temutissimo Covid-19.

Per l’occasione erano presenti alcuni soci in rappresentanza di tutti i donatori che hanno voluto, con la loro generosità, contribuire attivamente affinché il personale del Santissima Trinità possa operare in sicurezza.

In più occasioni, agenti e pedonale sia medico che paramedico, si sono infatti incontrati con gli agenti durante le reciproche attività proprio sull’uscio Pronto Soccorso. In tal senso non mancano affatto gli esempi: casi di sinistri stradali (anche con feriti), di sospetta o effettiva positività al virus, ed anche nei sempre più frequenti casi di TSO.

È anche per questa ragione che i rappresentanti dei soci del Circolo che hanno contribuito alla donazione, desideravano da tempo ringraziare la Direzione sanitaria del Santissima Trinità, ed in particolare il Dottor Giorgio Pia con tutto il personale del Pronto Soccorso che, che “grazie alla loro opera quotidiana e a tutti i livelli, contribuiscono ad elevare la qualità del servizio al cittadino, trasmettendo ai più sicurezza e serenità. Grazie appunto ad una costante e infaticabile attività”, dichiara Marcello Polastri, consigliere comunale e presidente della commissione Sicurezza.