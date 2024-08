Cagliari, il Comune toglie i giochi dal parco: “Stiamo ricevendo disdette e perdendo migliaia di euro”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Addio ai giochi dall’area accanto al ristorante-pizzeria Solstitium, nel parco pubblico di via dei Donoratico a Cagliari. Altalena, scivolo e cavallucci in plastica vari? Sradicati lo scorso primo agosto dagli operai spediti dal Comune. Il motivo? “Ci hanno detto che erano rovinati comunicandoci solo che, forse, installeranno quelli nuovi a ottobre o novembre”, afferma uno dei gestori, Galileo Concas. In pochi giorni, però, ha provato sulla sua pelle, al pare degli altri soci, cosa significhi non poter garantire uno svago a tante famiglie con bambini piccoli. “Una mamma ha annullato una intera tavolata per un buffet di compleanno, sfumati in un colpo solo 1500 euro. E così stanno facendo altri clienti, hanno già saputo che non ci sono più i giochi e vanno altrove”. Non certo una bella situazione per Concas: l’imprenditore cagliaritano, aiutato dai suoi soci, a giugno 2018 era riuscito a riaprire, dopo lunghi lavori di ammodernamento, la struttura in cima alla mini collinetta del parco. Era sbarrata da anni e prima non aveva certo l’appeal che è riuscito a garantirle Concas. Che, beffa delle beffe, qualche anno fa si era visto addirittura bocciare dall’amministrazione comunale la richiesta di chiudere l’area esterna per poter lavorare anche in autunno e inverno. Nulla da fare, pollice verso dal Comune.

“Lavoriamo, se tutto va bene, da inizio maggio a fine settembre, sfruttando i mesi più caldi e senza pioggia. A questa già nota situazione si aggiunge l’addio ai giochi”, tuona Concas. “Così l’amministrazione aiuta chi versa nelle sue casse 3000 euro al mese e garantisce 20 posti di lavoro? Già oltre cinquecento cittadini hanno firmato la mia petizione, con la quale ovviamente viene richiesta l’immediata reinstallazione dei giochi. Tutto in appena cinque giorni. Una prova ulteriore, casomai ce ne fosse bisogno, di come i cittadini stiano vivendo l’improvvisa assenza di tutta l’area giochi”.