Cagliari, il Comune non spende i soldi per aggiustare le case popolari e la Regione glieli toglie

Il Comune di Cagliari non ha speso i fondi per gli alloggi Erp. E la Regione glieli ha levati. Ad accendere la tensione in aula il fatto che a sollevare il caso in consiglio comunale, chiedendo al Comune di prendere atto della figuraccia, sia stato il gruppo “Solinas presidente”. Consiglieri di maggioranza, politicamente agganciati al Governatore, che da tempo costituiscono una spina nel fianco dell’esecutivo guidato da Paolo Truzzu, rivale di Solinas nella corsa del centro destra a viale Trento per le prossime regionali. Il gruppo guidato da Aurelio Lai cita un finanziamento regionale di 700 milioni di euro per opere e infrastrutture di importanza regionale: “Nell’ambito di tale finanziamento”, si legge nel documento, “era previsto uno stanziamento di 4 milioni di euro a favore del Comune di Cagliari per il recupero del patrimonio Erp esistente. Non avendo il Comune di Cagliari dal 2015 al presente, utilizzato tali risorse, con delibera del luglio 2023, la Regione ha disposto il definanziamento dell’importo di 3,6 milioni di euro. I consiglieri del gruppo Solinas presidente chiedono al sindaco di prendere atto del definanziamento a causa del mancato utilizzo”.

La Regione ha anche tolto fondi ad Area che avrebbe dovuto sistemare gli alloggi di Sant’Elia. Duro il commento del centro sinistra: “I fratelli sardo leghisti che amministrano Cagliari hanno perso 6 milioni e 600mila euro per l’edilizia residenziale pubblica e per la riqualificazione di Sant’Elia.”