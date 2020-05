Cagliari, il Comune ha deciso: “Al Poetto non si pagherà. Terremo la spiaggia libera”

La spiaggia resterà libera. Non ci sarà nessuna tariffa. Arrivano le rassicurazioni dell’assessore al Turismo Attività produttive Alessandro Sorgia.

L’ipotesi del pagamento del ticket era stata sollevata da Confesercenti che parlava di un biglietto per le prenotazioni del posto sulla spiaggia libera gratuito o dal costo simbolico (“10 centesimi”). E lo stesso Sorgia fino a ieri sera non escludeva l’ipotesi. Oggi la decisione finale: “Abbiamo appreso come tutti da ieri le disposizioni previste dal Governo relativamente all’utilizzo delle spiagge”, dichiara l’assessore, “ci riuniremo come Giunta il prima possibile al fine di trovare le soluzioni più adeguate nell’interesse di tutti e nel rispetto dei protocolli sanitari, ma nessuna decisione è stata presa in quanto l’argomento non è stato ancora affrontato. Di sicuro”, conclude, “sarà fatta salva la dicitura “spiaggia libera”, ossia goduta dai fruitori gratuitamente, senza alcun onere aggiuntivo”.

Sorgia dichiara poi che “al sottoscritto fino ad ora non è arrivata alcuna proposta da parte di Confesercenti, relativamente alle modalità di utilizzo del Poetto”. E qui c’è un giallo perché il documento di Confesercenti spedito all’attenzione dell’assessore esiste e porta la data di ieri.