Cagliari, il circolo Contrasti Fotografici incontra Sara Rossatelli

Il circolo Contrasti Fotografici appartenente alla Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) organizza nella serata del 9 Giugno 2021 alle ore 21 un incontro in diretta con la fotografa Sara Rossatelli, artista emergente ormai nel panorama nazionale. L’incontro dal titolo “Il lato luminoso della fotografia seriale”, partirà dall’acclamato lavoro «#Daily Triptych, un racconto del primo lockdown attraverso ventiquattro meravigliosi trittici quotidiani, un progetto creativo, emozionante e poetico.

Interverranno Mauro Liggi, presidente del circolo, Renza Grossi, lettrice della Fotografia FIAF e Attilio Lauria docente del Dipartimento Didattica della Fiaf e redattore della rivista FOTOIT.

Una serata unica con un’artista poliedrica e capace di andare oltre gli schemi per spingersi in percorsi innovativi e personali.

Sara Rossatelli, classe ’91, vive a Milano. Il suo interesse in ambito fotografico risale ai tempi dell’Università, il Politecnico di Milano. Dopo la Laurea in Design degli Interni, muove i primi passi nel mondo della fotografia affiancandola a collaborazioni lavorative con diversi Brand e aziende in ambito Design e Moda.

Iniziando con eventi e ritratto, passando per la fotografia di backstage e street fino a reportage, documentazione e progetti personali, dedica sempre più tempo alla sua passione, formandosi e trasformandola in un’attività costante. Facendo tesoro del percorso culturale e accademico, collabora con altri artisti e fotografi. La sua propensione per la fotografia di strada e documentaristica permette ai suoi lavori di prendere parte a aste a scopo benefico e a mostre collettive e individuali su territorio nazionale e internazionale. Giurata in concorsi fotografici nazionali, approda in seguito nel mondo della Comunicazione, attività che la spinge alla ricerca di ispirazioni sempre nuove e artisticamente eterogenee.

Mente creativa e colorata, non smette mai di sperimentare e meravigliarsi.

Il link di accesso per partecipare alla serata è: https://global.gotomeeting.com/join/621940365 Codice accesso: 621-940-365.Un evento da non perdere per chi ama la fotografia autoriale, un appuntamento che ci farà immergere in un mondo sognante di immagini che sono carezze e magnifiche intuizioni di un talento purissimo.