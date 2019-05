Cagliari, il buon esempio: la multa in Ztl a Villanova è irregolare e viene annullata

Bisogna essere sempre umili e quando è il caso di ringraziare, visto che in pochi giorni la multa irregolare è stata cancellata ed è stato avvio del rifacimento delle segnaletica orizzontale, si deve fare. Primo motivo una sanzione che, come riporta la comunicazione del Comune di Cagliari – Corpo delle Polizia municipale: “è stata annullata e si interrompe l’iter sanzionatorio”. L’altra faccenda l’inizio dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale: “per permettere il tracciamento dello passaggio pedonale a bordo strada e lungo le abitazioni”.

Un grande ringraziamento per la celerità seguita dalla richiesta di annullamento e della denuncia di Casteddu Online, rimane la questione più importante, non risolta in tanti anni, gli stalli riservati ai residenti ed i controlli durante l’orario della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.). Ripetono all’infinito i residenti: i parcheggi devono essere riservati ai residenti, a Villanova, come a Castello come a Stampace e alla Marina; pedonalizzare con metodo vuole dire non creare disagi alla popolazione. Per cui grazie per l’attenzione e segnaliamo l’esigenza descritta con l’ormai consueto urlo: “Poni potenza, moveisi”.

Gianfranco Carboni