Cagliari, il bel gesto di Andrea: “Ho soccorso un anziano infreddolito ai bordi dell’Asse Mediano”

Un nonnino infreddolito e spaesato ai bordi dell’Asse Mediano di Cagliari, nel tratto parallelo a via Jenner a Cagliari, è stato notato da Andrea Vacca, operaio termoidraulico cinquantenne poco prima dell’alba. E lui, insospettito dalla presenza di un anziano in un punto decisamente rischioso della strada, ha deciso di fermarsi: “Erano le 6:15, ho visto l’anziano che stava camminando nel tratto dell’Asse che conduce a Monreale. Indossava un maglione, pantaloni e un paio di scarpe blu. Era infreddolito”, racconta Vacca. “Gli ho chiesto cosa ci facesse in quel punto e a quell’ora, mi ha risposto che era uscito per una commissione e che stava facendo un giro”. L’operaio, però, non si è fidato e gli ha chiesto qualche informazione: “Prima mi ha detto che abitava in una certa via di Pirri, poi in un’altra. È a quel punto che ho deciso di chiamare le forze dell’ordine”.

Sul posto è intervenuta una pattuglia: “Gli agenti mi hanno identificato e si sono subito occupati dell’anziano. Mi ha solo detto che aveva ottant’anni”, prosegue Andrea Vacca. “So di averlo lasciato in buone mani e di aver compiuto un bel gesto. A quell’ora faceva molto freddo, per fortuna avevo una coperta a disposizione per lui”.