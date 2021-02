Cagliari, il Bastione svela i suoi tesori: a luglio apre l’antico ipogeo

A luglio aprirà per la prima volta ai cittadini l’area archeologica del Bastione di Santa Caterina. L’annuncio oggi nel corso della commissione Lavori pubblici. “Il Comune e la Sovrintendenza hanno trovato l’accordo sul progetto finale”, dichiara Umberto Ticca, Riformatori, presidente della commissione, “verrà ripristinata la pavimentazione della piazza, che potrà riaccogliere i bimbi della scuola Santa Caterina, e l’accesso sarà garantito da un varco sulla scalinata che si affaccia di via Canelles, ci sarà la possibilità di accedere al sito per vedere l’ipogeo, la tomba e i reperti lungo camminando su una trave ponte. I lavori termineranno a luglio”.

Già eliminata la vecchia copertura in lamiera, sostituita da una amovibile. La rampa davanti al Caffè De Candia che ha scatenato le proteste dei residenti del rione, dovrà rimanere fino alla chiusura del cantiere.