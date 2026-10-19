Grande mobilitazione del popolo rossoblù per la sfida che vedrà il Cagliari affrontare il Monza, questo pomeriggio, alle ore 18.30, per continuare a sognare e rientrare in Sardegna ancora una volta con un risultato positivo lontano dalle mura amiche.

Saranno in tantissimi, partiti sia con le navi e gli aerei dalla Sardegna, che si uniranno ai tifosi provenienti da altre regioni italiane, sopratutto dal centro-nord, pronti a sostenere i propri beniamini in uno scontro impegnativo contro una formazione alla ricerca di punti per rilanciarsi in classifica ed allontanarsi dalle ultime posizioni.

Sono venticinque i giocatori convocati da Fabio Pisacane, che non sarà in panchina questo pomeriggio, a causa della squalifica per le note vicende che sono seguite al triplice fischio di Cagliari Juventus e verrà sostituito da Giacomo Murelli.

Assenti solamente Idrissi, Trepy e Felici. Non partiranno neanche Akarakiri, Grandu e Sugamele, che hanno giocato con l’Under 20 a Milano sabato; da valutare le scelte dell’allenatore rossoblù, a partire dalla difesa, dove Pisacane dovrà scegliere tra Mina, Rodríguez e Deiola, per proseguire a centrocampo con alcune soluzioni a disposizione e per finire in attacco, con il possibile impiego della coppia Mendy Nzola.

Nella consueta conferenza stampa pre-gara, il tecnico rossoblù ha richiamato l’attenzione “sulla necessità di mantenere alta la concentrazione per i suoi ragazzi, che dovranno affrontare gli avversari con il giusto approccio, mettendo in campo responsabilità e fame di risultato”.

Ha elogiato, inoltre, Ivan Juric, affermando che probabilmente il tecnico non sta attraversando un periodo felice in termini di risultati, ma che ritiene essere sempre un allenatore molto capace, una sorta di “Gasperini due”.

Ha parlato inoltre del portiere Elia Caprile, sottolineando come “per gli avversari che arrivano al tiro da venti metri oppure in mischia, non sia assolutamente facile arrivare al gol grazie proprio alla bravura dell’estremo difensore rossoblù”.

A prescindere dagli interpreti che leggeranno lo spartito sul campo, sarà fondamentale l’approccio, la grinta e la determinazione che i rossoblù saranno in grado di mostrare sul rettangolo, di gioco per cercare di regalare ai tantissimi tifosi un’altra grande emozione.