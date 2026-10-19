Cultura nel piatto

Orecchiette cremose con broccoli, speck croccante e pecorino

Le orecchiette con i broccoli sono un primo piatto semplice e profondamente italiano, legato alla cucina domestica del Sud. In questa versione autunnale, la dolcezza dei broccoli si unisce alla sapidità dello speck e del pecorino, mentre una parte della verdura, leggermente schiacciata, crea una crema naturale che avvolge la pasta senza bisogno di panna. Il risultato è un piatto casalingo, ricco di gusto e ben equilibrato.

Ingredienti per 4 persone

orecchiette di semola 320 g

broccoli 500 g al netto degli scarti

speck 100 g

pecorino grattugiato 40 g

olio extravergine di oliva 20 g

sale q.b.

pepe nero q.b. facoltativo.

Preparazione

Pulire i broccoli, dividendo le cimette e pelando leggermente i gambi più teneri, poi tagliarli a pezzetti. Portare a ebollizione abbondante acqua leggermente salata e cuocere le orecchiette. Nella stessa pentola aggiungere anche i broccoli, in modo che completino la cottura insieme alla pasta.

Nel frattempo tagliare lo speck a listarelle e farlo rosolare in una padella antiaderente, senza aggiungere grassi, fino a renderlo croccante. Tenerne da parte una piccola parte per la finitura.

Quando pasta e broccoli sono cotti, scolarli insieme conservando un poco di acqua di cottura. Trasferire tutto nella padella con l’olio extravergine e mescolare delicatamente. Schiacciare con un cucchiaio una parte dei broccoli, in modo da ottenere una crema rustica che renda il piatto più avvolgente. Se necessario aggiungere poca acqua di cottura.

Spegnere il fuoco, unire il pecorino grattugiato e amalgamare bene. Completare con lo speck croccante tenuto da parte e, se gradito, una leggera macinata di pepe. Servire subito.

Tempo di preparazione

Circa 30 minuti.

Valori nutrizionali per porzione

Kcal: 472

Proteine: 19,8 g

Carboidrati: 57,3 g

di cui zuccheri semplici: 3,1 g

Grassi: 17,6 g

di cui saturi: 5,4 g

di cui insaturi: 10,8 g

Fibre: 5,8 g

Colesterolo: 26 mg

È un primo piatto autunnale che dimostra come pochi ingredienti ben scelti possano dare vita a una preparazione completa, gustosa e appagante. La cottura di broccoli e pasta nella stessa acqua lega naturalmente i sapori, mentre lo speck croccante aggiunge carattere e contrasto.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma

Saggista.