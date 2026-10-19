È mancata all’affetto dei suoi cari
Palmira Fanaria Caria
nota Mira
Ne danno il triste annuncio i fratelli, la sorella, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.
Si ringrazia Nina per le amorevoli cure prestatele.
I funerali avranno luogo martedì 20 ottobre alle ore 10.00 nella San Paolo in piazza Giovanni XXIII a Cagliari.
I funerali avranno luogo martedì 20 ottobre alle ore 10.00 nella San Paolo in piazza Giovanni XXIII a Cagliari.
Dal 1951 SORRENTINO · Dal 1880 Erminio Pani — Gruppo Sorrentino
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81 · 328 299 6038
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