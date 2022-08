Cagliari, i risvegli choc di un istruttore di tiro: “Auto sfregiata e distrutta 20 volte in due anni”

Un’auto, sempre quella, presa di mira da chissà quale balordo. Carrozzeria rigata “almeno una ventina di volte negli ultimi due anni”, poi addirittura un furto, “vetro rotto e attrezzatura da lavoro portata via”. La Jeep Renegade di Giuseppe Serpi Onano, istruttore di tiro e life coach di ventotto anni, residente in via Genova, è ridotta quasi ad un catorcio: “Tra verniciatura da rifare e parti metalliche da sostituire, i danni si aggirano sui seimila euro”. Due anni di inferno che hanno portato il giovane, tramite il suo avvocato Massimo Manunza, a scrivere una lettera a polizia, Comune e prefettura: “Sono state rigate anche altre macchine, ma sulla mia si sono proprio accaniti e non so perchè. Non penso di essere nel mirino di qualche folle”, premette il ventottenne. L’ultimo sfregio all’auto risale al 25 luglio scorso: “È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ho deciso di chiedere ufficialmente al sindaco e al prefetto di installare delle telecamere in via Genova, non c’è altra soluzione”.

Una situazione particolare, un accanimento che Serpi Onano non riesce a spiegarsi: “Non ho nemici, svolgo il mio lavoro in totale tranquillità e, poi, la zona di Bonaria dovrebbe essere decisamente tranquilla”. Ma così non è, a quanto pare: “Anche la Fiat 500 di mia madre, che usufruisce dell’unico posto auto privato e protetto, ha subìto gravi danni tutte le volte che l’ha parcheggiata fuori. Ormai la situazione è diventata insostenibile, non sono più sicuro nel lasciare la mia automobile accanto al marciapiede. Voglio scrivere una nuova lettera alle forze dell’ordine e lanciare una raccolta firme tra tutti i residenti della zona che hanno subìto danni alle loro vetture: il mio numero è +393923869003”.