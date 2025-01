Cagliari, i NAS mettono i sigilli ai Tre Archi a seguito dei controlli eseguiti negli ultimi giorni.

Il provvedimento è arrivato in un momento delicato per il ristorante, già al centro di polemiche per una vicenda di bullismo sul posto di lavoro, documentata da video diffusi in rete da alcuni dipendenti e attualmente sotto indagine da parte della Polizia Postale. La triste vicenda ha acceso i riflettori sull’ambiente lavorativo del locale. Nel frattempo, i carabinieri del NAS hanno effettuato un’ispezione per verificare la corretta esecuzione dei lavori di adeguamento edilizio, necessari per mettere a norma la struttura. Secondo quanto emerso, i militari avrebbero constatato che i lavori erano stati avviati ma non portati a termine, rendendo necessaria l’apposizione dei sigilli al locale fino al completamento degli interventi. Il titolare ha giustificato i suddetti ritardi spiegando di aver avuto delle difficoltà riguardo alla reperibilità dei materiali così come la disponibilità delle imprese che si sarebbero dovute occupare di ultimare il tutto. Momento di grande difficoltà dunque, che però il titolare intende superare, e intanto fa sapere di essere già al lavoro per completare gli interventi richiesti confidando di riaprire entro una settimana.