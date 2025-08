La passerella killer? Montata e gestita dal Comune di Cagliari, lo stabilimento che la affianca, il Golfo 6, non c’entra nulla.

La precisazione arriva dal vicepresidente dello stabilimento, Mauro Pinna, dopo la pubblicazione dell’articolo con cui Casteddu online denunciava la condizione della passerella, nata con buone intenzioni per favorire l’accesso al mare a disabili e anziani, ma poi rivelatasi pericolosa in quanto piena di ganci di ferro sporgenti, assi non fissate e fili che si trasformano in cappi dove è facilissimo inciampare.

“Noi non c’entriamo nulla con quella passerella, il gestore è il comune di Cagliari”, ribadiscono dal Golfo 6.

La palla passa ora all’amministrazione comunale: interverranno per mettere in sicurezza la passerella incriminata per evitare incidenti soprattutto a bambini e anziani?