I cagliaritani aspettano di poter utilizzare i 1500 parcheggi promessi dal sindaco Zedda, quelli degli uffici regionali che dopo le 17 restano vuoti fino all’indomani e che sono collocati in punti strategici. Sarebbe una svolta per chi vuole uscire la sera e deve sottoporsi al supplizio di cercare parcheggi che non trova: l’apertura di quei parcheggi prevede un accordo con la Regione. Il sindaco Zedda l’aveva promesso in campagna elettorale: con la carenza di posti auto che c’è a Cagliari, anche e soprattutto in conseguenza dei cantieri che hanno devastato il centro della città, non ha senso che quei preziosissimi parcheggi restino vuoti. Non solo: secondo il primo cittadino, rendendo fruibili quei parcheggi di sera, si crea movimento e dunque più sicurezza.



Parliamo di 1500 parcheggi utilizzati solo al mattino: a quelli punta Zedda, anche per evitare lo spreco di fondi pubblici per la costruzione di altri parcheggi: 114 dell’assessorato regionale al Turismo, 110 dell’assessorato agli Affari Generali, 115 dell’assessorato alla Sanità, 110 dell’assessorato all’Ambiente, 294 (di cui 70 riservati a motoveicoli) dell’assessorato alla Programmazione, 35 dell’assessorato all’Industria, 200 nell’autosilo di via Caprera, 23 in via Biasi, 516 nell’autorimessa del palazzo Ex Sem.