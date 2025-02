Un sogno diventato realtà per quattro bambini con disabilità, che hanno avuto l’opportunità di incontrare i loro idoli della Juventus in un evento speciale organizzato in hotel. L’incontro è stato un momento di pura felicità, tra scatti fotografici, autografi e tanti sorrisi. I piccoli tifosi, emozionati e pieni di gioia, hanno potuto vivere un’esperienza unica, resa ancora più speciale dall’affetto e dalla disponibilità dei calciatori bianconeri.

Ma l’emozione non si è fermata lì. La domenica, grazie alla collaborazione con l’associazione CharliBrown, rappresentata da Emanuela Ambu, e con il supporto della dottoressa Eliana Lai, responsabile del Centro Elica, alcuni bambini con disabilità hanno avuto l’onore di entrare in campo mano nella mano con i giocatori della Juventus e del Cagliari. Un momento di profonda integrazione e condivisione, che ha abbattuto ogni barriera, regalando ai bambini una gioia indescrivibile e ai presenti un’immagine di sport capace di unire e includere.

Queste iniziative dimostrano come il calcio possa essere uno straordinario strumento di inclusione sociale, in grado di regalare emozioni autentiche e abbattere ogni tipo di differenza. Un grazie speciale a chi ha reso possibile questi momenti, ricordandoci che il vero spirito dello sport è fatto di passione, solidarietà e condivisione.