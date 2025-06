Un ponte tra due quartieri, un tassello verso una città più equa. A Cagliari prende forma il primo grande intervento di edilizia residenziale sociale contemporanea: approvati i titoli edilizi per le opere di urbanizzazione nell’area tra via Vesalio, via Volta e via Ferraris, a cavallo tra il Quartiere Europeo e il CEP. Un progetto ambizioso, che coniuga inclusione sociale, qualità urbana e sostenibilità. Il Comune di Cagliari ha approvato, attraverso i provvedimenti unici rilasciati dal Servizio Edilizia Privata, i primi titoli edilizi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell’intervento di housing sociale promosso dal Fondo Immobiliare per l’Housing Sociale della Regione Sardegna, gestito da Torre SGR S.p.A. L’intervento, collocato nell’area compresa tra via Vesalio, via Volta e via Ferraris, rappresenta il primo insediamento abitativo di edilizia residenziale sociale contemporanea di questa portata nella città di Cagliari. A regime, il progetto porterà alla realizzazione di oltre 150 alloggi a canone calmierato, destinati a giovani coppie, famiglie e persone con difficoltà economica temporanea. Queste unità abitative saranno disponibili attraverso diverse modalità di assegnazione, tra cui la locazione a canone convenzionato, la locazione con patto di futura vendita, la vendita convenzionata e l’edilizia agevolata. “L’housing sociale è una risposta concreta per quella fascia grigia di popolazione che oggi è esclusa da ogni possibilità: troppo “ricca” per accedere alle case popolari, ma troppo povera per sostenere i costi del libero mercato”, afferma Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale del Comune di Cagliari: “Questo progetto si rivolge proprio a loro, con l’obiettivo di costruire un nuovo pezzo di città inclusiva, sostenibile e accessibile. E lo fa in una zona strategica, cucendo insieme due quartieri storici molto diversi tra loro — il CEP e il Quartiere Europeo — oggi separati da barriere fisiche, urbane e sociali. È un esempio di ciò che vogliamo realizzare anche con il nuovo Piano Urbanistico Comunale: una città che affronti il tema del diritto alla casa e della riduzione delle disuguaglianze territoriali per migliorare la qualità della vita in tutti i quartieri”.

Le opere approvate comprendono due nuove strade urbane di collegamento (tra via Paracelso, via Vesalio e via Volta), una rotatoria su via Vesalio, una pista ciclabile integrata con il sistema esistente e parcheggi pubblici, marciapiedi, nuove infrastrutture tecnologiche e aree verdi attrezzate.

Le opere pubbliche, realizzate a cura del soggetto attuatore, sono progettate con l’obiettivo di garantire la continuità paesaggistica e la valorizzazione dello spazio urbano, la qualità degli spazi pubblici come luogo di incontro e benessere collettivo, la riconnessione tra i quartieri attraverso una nuova rete di mobilità dolce e accessibilità. L’approvazione arriva al termine di un articolato iter tecnico-amministrativo avviato con la pianificazione attuativa nel 2018 e consolidato con la variante approvata nel 2024. L’intervento è pienamente coerente con le strategie del nuovo Piano Urbanistico Comunale, confermato come intervento prioritario nel quadro degli obiettivi di inclusione, sostenibilità e coesione urbana. Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con l’avvio delle opere pubbliche e, a seguire, con la costruzione degli edifici residenziali.