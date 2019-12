Cagliari, guerra al rifiuto selvaggio a Stampace: “Telecamere in via Malta e via Carloforte”

Nel Corso Vittorio, soprattutto dal giovedì alla domenica, dopo le “notti calde” della movida, ma anche in via Carloforte e via Malta. Due strade, queste ultime, poco illuminate e che, purtroppo, ben si prestano alla “moda incivile” del lancio del sacchetto. I residenti di Stampace lo hanno detto a chiare lettere, ieri sera, alla Giunta Truzzu: “Vogliamo più pulizia e controlli”. E l’assessore comunale all’Igiene del suolo, Alessandro Guarracino, annuncia “l’arrivo delle telecamere anche in via Carloforte e via Malta. L’appalto è partito, saranno attive da gennaio”. Occhi elettronici presto accesi, dunque, per beccare i “caddozzi” che, a quanto pare, spesso arrivano da altri rioni cagliaritani o, addirittura, dall’hinterland. Tra chi vive nel Corso, o in via Caprera o, anche, nella centralissima piazza Yenne, un altro problema è quello dei vicini di casa “furbetti” che non fanno la raccolta differenziata.

“Invito i cittadini, tramite l’Urp o con l’applicazione Aligapp, a segnalare e denunciare, senza avere paura. Tutte le segnalazioni che riceviamo rimangono infatti anonime”, assicura l’assessore, “noi poi diamo mandato alle Forze dell’ordine per intervenire, è il loro compito”.