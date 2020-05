Cagliari, gravi carenze di sangue: dieci pazienti del Microcitemico restano senza trasfusioni. Sos dal Brotzu: “Buongiorno a tutti, volevo segnalarvi che all’ospedale Microcitemico 10 pazienti oggi non hanno potuto ricevere le trasfusioni per grave carenza di sangue. Ci si riferisce a pazienti talassemici adulti e bambini ma anche il reparto di oncoematologia pediatrica soffre la grave carenza. Vi prego di diramare più che potete l’invito alla donazione di sangue che, come ormai sappiamo, è organizzato in perfetta sicurezza presso il centro trasfusionale dell’Azienda Brotzu”, scrive la responsabile della comunicazione del Brotzu Francesca Siriu che lancia un importante appello alle donazioni.