Cafoni sul bus, piedi appoggiati sui sedili e il risultato? Cumuli di sporcizia.

Cellulare in mano e piedi comodamente appoggiati dove generalmente le persone si siedono, ma non in questo caso considerata l’immondizia prodotta: immagini scattate da una residente di Pirri che questo pomeriggio ha usufruito del mezzo pubblico, la linea 3, e ha notato la triste realtà che, spesso, viene messa in atto da chi non ha rispetto del servizio a disposizione di tutti. “Che Bella educazione, scommetto che ti metti nel letto con le scarpe” è stato il commento della donna.