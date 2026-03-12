Cagliari, giù le transenne in via Fiume e via dei Genovesi, rischi per automobilisti e pedoni: “La zona durante la notte è buia, qualcuno potrebbe finirci sopra”. Si sospetta che siano state rovesciate per permettere il passaggio, nonostante i divieti emessi pochi giorni fa non consentono il transito ai veicolo.

Nuovo capitolo sulla questione transenne a Castello, insomma, le immagini, inviate alla redazione di Casteddu Online da alcuni cittadini, segnalano il pericolo nelle storiche strade del quartiere blindato dopo il cedimento strutturale avvenuto la settimana scorsa in via Porcell.

L’ordinanza firmata dal sindaco Zedda ha imposto una nuova viabilità per permettere le operazioni di verifica e sistemazione della parte lesionata, che comprende anche le vie dei Genovesi e Fiume.

Ma le transenne proprio non piacciono e, come accaduto lo scorso fine settimana, sono state spostate, oggi in malomodo. “Il pericolo è che qualche pedone potrebbe finirci sopra e farsi male seriamente” espongono i cittadini.