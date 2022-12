Cagliari, giovani e famiglie col passeggino in attesa di Blanco: “Vogliamo ammirarlo bene”

C’è chi si è portato le borse frigo, chi invece è pronto a resistere solo con qualche bottiglia d’acqua e chi è armato di coperte e plaid. L’effetto Blanco porta a Cagliari un gruppo di fan, composto da giovani e qualche famiglia col passeggino, ad essere già piazzati in via Roma, quasi davanti alle transenne: “Vogliamo avere un posto privilegiato per ammirarlo”, confessano a chi gli chiede come mai siano lì già dalla mattina presto. Il concertone di Capodanno del vincitore, con Mahmood, di Sanremo, fa gola a molti.

E allora, confidando in una giornata senza pioggia, qualcuno ha pensato di attendere la mezzanotte del primo gennaio 2023 già da molte ore prima a un passo dal palco.