Nel corso della notte, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto un uomo di 29 anni, originario della Tunisia e domiciliato presso il Centro di Accoglienza Straordinaria di Monastir, per il reato di rapina impropria. La vicenda ha avuto inizio nella serata precedente, quando il giovane, insieme a un complice, si è introdotto nel punto vendita “Spazio Conad” di via San Simone, impossessandosi di capi d’abbigliamento per un valore di circa 120 euro. Dopo averli occultati in uno zaino, i due hanno tentato di oltrepassare la barriera delle casse senza pagare. Fermato dall’addetto alla sicurezza, il 29enne ha ingaggiato una colluttazione, riuscendo momentaneamente a fuggire a piedi insieme al complice. Grazie al coordinamento della centrale operativa che ha gestito le pattuglie sul territorio dopo aver ricevuto la segnalazione, i militari sono riusciti a rintracciare e bloccare l’autore del reato, che è stato posto in sicurezza insieme alla refurtiva. Il complice è al momento irreperibile, sono in corso ulteriori indagini per identificarlo. L’arrestato è stato trasferito presso le camere di sicurezza della Stazione dei carabinieri di San Bartolomeo in attesa di giudizio con rito direttissimo.