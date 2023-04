Cagliari, follia al Ss. Trinità: violenta rissa tra 4 Rom al pronto soccorso

Paura al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Quattro Rom, probabilmente di due famiglie rivali, si sono scontrati e sono volati colpi. Pugni e calci, per motivi ancora ignoti, con il personale medico che ha subito chiamato le forze dell’ordine. Stando a quanto trapela, una delle persone coinvolte avrebbe riportato qualche ferita. Sul posto sono piombate varie pattuglie della polizia e dei carabinieri. Gli agenti sono subito andati alla ricerca del gruppo di Rom che si è affrontato tra la sala d’attesa e le altre salette interne del pronto soccorso. Sarà compito degli agenti identificare tutti i nomadi coinvolti nella rissa e prendere eventuali provvedimenti.

“Un episodio intollerabile, l’ennesimo in Italia: occorre una risposta concreta e decisa”. Così Ugo Cappellacci, presidente della commissione Affari Sociali e Salute della Camera, interviene sulla rissa avvenuta al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. “Mentre esaminiamo in Commissione il Dl 34/2023, che inasprisce le pene verso chi aggradisce un operatore sanitario, come maggioranza abbiamo presentato un emendamento per istituire un posto di Polizia in ogni presidio sanitario al fine di porre fine ad una lunga serie di episodi criminosi e garantire la sicurezza dei medici, di tutto il personale sanitario e dei pazienti”.