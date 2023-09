Cagliari, fiamme all’ex Motel Agip: il fuoco devasta l’ultimo piano e cumuli di rifiuti

Due incendi sono scoppiati, quasi in contemporanea, nell’ex Motel Agip di Cagliari, in via Santa Maria Chiara. Le fiamme hanno avvolto tanti rifiuti e oggetti anche in un’area nella quale un senzatetto viveva da qualche anno. Dalle immagini si nota che è praticamente sparita una tettoia. Un secondo rogo è divampato anche all’ ultimo piano dell’albergo, abbandonato da anni e che è anche diventato rifugio, nel tempo, per qualche sbandato.

Grosso lavoro per i pompieri, intervenuti con diversi mezzi per domare le fiamme. E sembra quasi certa l’origine dolosa dei roghi. Sul posto anche due pattuglie della polizia.